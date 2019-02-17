هند صبري تكشف أسباب صعوبة عرض الأفلام التونسية في مصر

القاهرة_إسلام خيري
أكّدت الفنان هند صبري أنها انتهت من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي للفيلم التونسي"نورة تحلم" مشيرة إلى أنها تنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة في العديد من المهرجانات العربية بخاصة أنه يتناول قضية المرأة التونسية ومدى المعاناة التي تتعرّض لها مؤكدة أن قصة الفيلم عالمية ولكنها تحمل الصبغة المحلية التونسية .
وأعلنت هند لـ"لايف ستايل" أنها تتمنى عرض الأفلام التونسية في السينما المصرية لفترة طويلة ولكنه للأسف الشديد يتم عرضها لمدة قصيرة في أسابيع معينة للعديد من الأسباب منها أن اللهجة التونسية صعب على الشعب المصري فهمها بسهولة بسبب كثيرة الحديث باللغة الفرنسية وهذا الأمر يعتبر عائقًا كبيرًا لدى الموزع السينمائي في المخاطرة بعرض الأفلام التونسية تجاريا مما يجعل فكرة عرضها في السينما المصرية صعب خلال الوقت الحالي
يذكر أن فيلم "نورا تحلم"، من تأليف وإخراج هند بو جمعة ومن إنتاج شركة بروباغندا عماد مرزوق، ويشارك هند صبري البطولة كلًا من لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف.
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