شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تقع فى حب عمر الشناوى بمسلسل "سوبر ميرو".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشأ قصة حب بين "أميرة" والتى تجسدها الفنانة إيمى سمير غانم ، وبين "مروان"، ويجسده الفنان عمر الشناوى، وذلك ضمن أحداث مسلسل "سوبر ميرو"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، ومع تصاعد الأحداث يمر الثنائى بمواقف كوميدية إذ يعمل كليهما فى مجلة صحفية، والعمل من إخراج وليد الحلفاوى .

المسلسل انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ويكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن وقت التصوير جاء متأخر، وهو ما جعل فريق العمل يكثف التصوير لمدة 17 ساعة يومياً، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى .

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمى سمير غانم، حمد المرغنى، عمر الشناوى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطى، إخراج وليد الحلفاوى .

وظهرت ايمى سمير غانم فى رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" الذى شارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.