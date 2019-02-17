"أحبها جدًا".. سلمى حايك تداعب "بومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشرت الفنانة المكسيكية العالمية، سلمى حايك، صوراً عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي برفقة طائرة الـ"بومة" وظلت تداعبها وتقبلها. وعلقت قائلة "أحب هذه البومة جداً"، ولاقت الصور إعجاب آلاف من متابعي سلمي على حسابها. وتحرص سلمي على التواصل مع جمهورها بنشر صوراً وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي استحسان متابعيها ومحبيها. يذكر ان سلمي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "Limited Partners" والمقرر طرحه تجارياً بشهر يونيو المقبل، إلى جانب الجزء الثاني لفيلم الأكشن والكوميديا خاصتها "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" والذي لم يتم الإعلان حتي الان عن ميعاد طرحه تجارياً.

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