كاظم الساهر يزور آثار العلا في السعودية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
زار المطرب العراقي كاظم الساهر، آثار مدينة العلا في السعودية.
ونشر الساهر مجموعة من الصور له عبر حسابه على موقع إنستجرام.
وكان كاظم قد أحيا حفلا ناجحا في العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، وهي المهرجان الأطول في السعودية.
وقدم المطرب العراقي عددا كبير من أغانيه منها أحبيني وسلامي وغيرها.
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