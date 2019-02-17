صينيان يفوزان بجائزتي أفضل ممثل وممثلة في مهرجان برلين السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الصيني وانج جينج تشون بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل، وفازت الصينية يونج مي بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة لدورهما كزوج وزوجة في فيلم "سو لونج ماي سون" للمخرج الصيني وانج شياو شواي في مهرجان برلين السينمائي، السبت. ويجسد الاثنان شخصيتي زوجين يعيشان وسط تقلبات الحياة في الصين أثناء خروجها من فوضى الثورة الثقافية ونهوضها لتصبح قوة اقتصادية عظمى اليوم.

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