شكرا لقرائتكم خبر عن سالى القاضى تشارك فى مسلسلين دراما خليجية للمنافسة فى موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة والإعلامية سالى القاضى، لخوض تجربتين فنيتين على مستوى الدراما الخليجية يتم تصويرهما حاليا فى الكويت، بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، استعدادا لعرضهما خلال موسم الدراما الرمضانى المقبل.

وكشفت سالى، من خلال تصريحات صحفية، عن مشاركتها فى مسلسلين يحملان طابع الدراما الاجتماعية، الأول هو مسلسل "عندى نص" بطولة سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبد الله، إخراج منير الزعبى وتأليف حمد الرومى.

وأوضحت، أن المسلسل الثانى بعنوان "افراج مشروط" إخراج عيسى دياب، تأليف عبد المحسن الروضان، ويشاركها بطولة العمل هدى الخطيب، جاسم النبهان، عبد المحسن القفاص، مرام البلوشى، ليلى عبد الله وغيرهم من نجوما الدراما الخليجية.

وأعربت سالى، عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الأعمال التى سوف تطل من خلالها على جمهورها، خاصة أنها ستعرض فى موسم دراما شهر رمضان، الذى يشهد تنافسا كبيرا بين الأعمال الفنية المعروضة.