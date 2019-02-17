"أليشيا كيز" تحتفل بوصول متابعيها لـ15 مليون بـ"البالونات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة العالمية، أليشيا كيز، بوصول متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" لـ15 مليون متابع على طريقتها الخاصة.

حيث نشرت فيديو على حسابها والتي قامت خلاله بغناء أحدي أغانيتها إهداءاً لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي حاملة عدد من البالونات الملونة بالأحمر.

وعلقت كيز على الفيديو قائلة "اليوم وصلنا معاً لـ15 مليون روحاً جميلة، وتفحصوا قصتي على حسابي وقيامي بإهداء عدد من أغانيي لجمهور مرسلة إليكم بكل الحب"، ولاقي الفيديو والتعليق اعجاب الالاف من متابعي أليشيا كيز على حسابها.

يذكر ان أليشيا كيز قامت بتقديم حفل توزيع الجرامي يوم الاحد الماضي.