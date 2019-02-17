اعلامي مصري ردا على شادي سرور بعد إعلانه تركه للإسلام: “انت لم تفهم الاسلام الصحيح”!

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 05:40 صباحاً -

حاول مقدم البرامج شريف مدكور مؤازرة الممثل شادي سرور بعدما أعلن محاولته الانتحار وتركه للدين الإسلامي.

علق مدكور على المنشور الذي كتبه شادي سرور على صفحته على فايسبوك، وكتب مدكور: “أنت لم تفهم الإسلام الصحيح لأنك لم تقرأ، أغلب الناس تسمع فقط ولا تقرأ، اقرا فقط وأنا متأكد من عودتك للإيمان بالرب وتجاهل كل العقول الضيقة”.

وتابع: “انظر إلى كم التنمر الذي تعرضت له من المجتمع، ولم تهتز لي شعرة، ولم أفكر في الانتحار بل ازددت إيمانا وثقة في نفسي”.

وكان شادي سرور قد أعلن ترك الدين الإسلامي بسبب ما وصفه بالعنصرية وجحود الناس التي وصفهم بأهل النفاق.