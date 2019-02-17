اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قرر منظمو حفل الأوسكار التراجع عن خطة تقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل الذي سيُقام في 24 فبراير الجاري. وهي جوائز أفضل فيلم قصير، وتصوير ومونتاج وماكياج. علماً أن هذه الفكرة كانت تهدف لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون. لكنها قوبِلَت بالرفض لكونها أغضبت العديد من المخرجين والممثلين والنجوم في هوليوود الذين سجلوا اعتراضهم بردود فعل دفعت القيميين على الأكاديمية للإستجابة لموقفهم، فوعدوا بأن الجوائز الـ24 ستُوزّع تبعاً للنمط التقليدي دون تغيير.

كانت هذه تفاصيل خبر منظمو الأوسكار يتراجعون عن توزيع الجوائز خلال الفقرات الإعلانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.