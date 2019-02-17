شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فيلم "الممر" يكشف سبب اختيار اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منتج فيلم "الممر"، والذى يحكى عن بطولات الجيش المصرى، حقيقة اختيار اسم "الممر"، حيث جاء الاسم لضحض فكرة الانهزام التى تتعمق داخل الإنسان بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، عندما يمر بأزمات ومشاكل فى حياته، وصولا إلى فكرة الانتصار والثقة بالنفس عقب مرور الأزمات، موضحا أن نهاية كل "ممر" ضوء أو نور يعبر منه الإنسان عندما يعبر أزماته.

وأضاف منتج العمل لـ"الخليج 365" أن كل شخص فى الحياة يمر بمراحل الانكسار والهزيمة وخلافه لمدة طويلة ويكاد يفقد الأمل فى بعض الأحيان، ومع مرور الوقت والتفكير والهدوء يصل إلى مبتغاه أو إلى النور فى آخر الممر، ولهذا تم الاستقرار على اسم "الممر" ليكون عنوان الفيلم الذى يحكى عن قصص وبطولات القوات المسلحة، خصوصا الشخصية التى يقدمها أحمد عز وتدعى "نور" فى أحداث الفيلم، فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة والماضية بقوة دفاع الجيش المصرى عن أراضى المصريين، ورفع الحالة المعنوية للشعب، حتى يتثنى لهم معرفة جيشهم وقوته أمام العالم.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته بالإضافة للنجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي،محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.



