ديانا كرزون تهنئ جومانا مراد بمولودها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

هنأت المطربة ديانا كرزون عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صديقتها الفنانة جومانا مراد علي مولودها الجديد التي اختارت له اسم "محمد".

ونشرت "كرزون " عبر خاصية القصة القصيرة صورة لـ جومانا وهي في المستشفى وكتبت: "حبيبتي جمانا مراد ألف مبروك البيبي محمد حمدالله على سلامتك ويتربي بعزك أنتي وربيع".

وكانت جومانا قد أعلنت اليوم عن استقبالها طفلها من زوجها المحامي ربيع بسيسو، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

يُذكر أن جومانا مراد احتفلت بزواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو في نوفمبر 2013.