في الذكرى الأولى على وفاته.. تعرف على أهم محطات محمد متولي

محمد متولي

كتب - أحمد عمرو:

يحل اليوم الذكري الأولي لوفاة النجم محمد متولي، ولد يوم الأحد الموافق 11 مارس من عام 1945، بشبين الكوم المنوفية، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية، ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها من المعهد العالى للفنون، كما عمل كمعيد بالمعهد، و قام بإكتشاف العديد من النجوم خلال فترة عمله حيث قدم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح الصريطي والفنان شريف منير، لأول مرة.

بدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات، و جاءت أول أعماله من خلال فيلم "خلي بالك من زوزو"، والذي تم عرضه في عام 1972، لتتوالي بعدها شهرته بين عالم التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله "مدينة الصمت"، "غريب في المدينة"، "عروستي"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"،

"الشهد والدموع"، "البرنسيسة"، "اللعبة"، "الطوفان"، " ليالي الحلمية"، "تحت الصفر"، "الإمبراطور"، "العقرب"، "كارت أحمر"، "حزمني يا"، "أرابيسك"، "ليلة ساخنة"، "عمو فؤاد .. رئيس تحرير"، "زيزينيا"، "لدواعي أمنية"، "أوراق مصرية"، "مطب صناعي"، "حسن ومرقص"، "علقة موت"، "الركين"، "واحد صعيدي"، "أحلام شهرزاد"، "طاقة نور"، "واكلينها ولعة"، "الأب الروحي"، "نصباية"، و الذي يعتبر هو أخر أعمال النجم الراحل محمد متولي.

تزوج النجم القدير محمد متولي من زميله له في كلية دار العلوم تبعد تمامًا عن الوسط الفني وأنجب منها إبنتين، حيث أتجهت واحدة منهما إلي العمل بالوسط الفني مثل والدها وهي الفنانة سمر متولي التي

تخرجت في كلية الفنون الجميلة، ثم بدأت حياتها بالعمل كفنانة تشكيلية، وبعد ذلك أتجهت للتمثيل، وشاركت في مسلسلات "فيفا أطاطا"، و "سبع صنايع"، و في فيلم "كرم الكينج".

و في مساءٌ يوم السبت الموافق 17 فبراير من العام الماضي، رحل عنا النجم محمد متولي عن عمر يناهز الـ 73 عاماٌ، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده في المنزل بالهرم، حيث لم يتمكن من التقاط أنفاسه نتيجة زغطة حادة، و رحل في الحال، كما كان يعاني من ضعف في عضلة القلب، بالإضافة إلي أنه كان مريضاٌ بالسكر.

و تم تشييّع جثمان الفنان الراحل محمد متولي بعد صلاة ظهر في الأحد الموافق 18 فبراير 2018، من مسجد السيدة نفيسة، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن و محبيه، و كان من أبرز هؤلاء الحضور محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، كمال أبورية، منير مكرم، إيهاب فهمي، أشرف زكي، ياسر فرج، مفيد عاشور.