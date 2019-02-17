شاهد.. جولييت بينوش تستعد لحفل ختام مهرجان برلين السينمائي

جولييت بينوش كتبت-مي ضاحى: نشرت النجمة الفرنسية العالمية، جولييت بينوش، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام"، واظهرت خلالها استعداداتها لحفل الاجتماعي الشهير لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام"، واظهرت خلالها استعداداتها لحفلختام مهرجان برلين السينمائي الدولي . كشفت جولييت عن مشاركتها في مهرجان برلين السينمائي في دورته ال61 كرئيسة تحكيم هذا العام 2019.

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