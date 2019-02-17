شاهد.. جيمس كاميرون بصورة جديدة من كواليس "Alita Battle Angel"

Alita: Battle Angel

كتبت-مي ضاحى:

نشر المنتج العالمي، جيمس كاميرون، على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة له أثناء وجوده في

كواليس فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita Battle Angel"، برفقة المخرج الكبير روبرترودريجيز، ترويجًا لبدء عرضه تجاريًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

تدور أحداث الفيلم حول محاربة تدعي "سايبورج"، التى تناضل من أجل العدالة في عالم مستقبلي بائس وحزين.