شاهد.. جيمس كاميرون بصورة جديدة من كواليس "Alita Battle Angel"

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Alita: Battle Angelكتبت-مي ضاحى:
نشر المنتج العالمي، جيمس كاميرون، على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة له أثناء وجوده فيكواليس فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita Battle Angel"، برفقة المخرج الكبير روبرت
تدور أحداث الفيلم حول محاربة تدعي "سايبورج"، التى تناضل من أجل العدالة في عالم مستقبلي بائس وحزين.
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