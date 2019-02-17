إطلالة مميزة للنجمة أصالة في مهرجان فبراير الكويت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

أصالة أطلت خلال الحفل بفستان أسود من تصميم السعودية تيما عابد، ولكنها تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب الفستان الذي وصفه البعض بأن موديل قديم، ومزدحم.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

من ناحية أخرى أحيت الفنانة السورية، حفلًا غنائيًا كبيرًا في ملعب جامعة الأميرة نوره بالسعودية حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين، والحفل من تنظيم الهيئة العامة للثقافة والترفية، ويعد هو الثاني لها في الشهور الأخيرة وكان الحفل الأول للسيدات فقط، أما الحفل الأخير فيعد الأول للجنسين.

وتألقت أصالة، خلال الحفل بفستان أبيض من الشيفون من تصميم السعوديةتيما عابد، ووضعت في يدها خاتما عليه شعار العلم السعودي، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.