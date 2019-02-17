بعد أزمة الفضائح الجنسية في الوسط الفني.. نهى العمروسي: لا تضعوا الفنانين في خانة واحدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نهى العمروسي، ردًا قاسيًا على أحد متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وذلك بعد أن وجه لها سؤالًا حول علاقتها بالفيديوهات الإباحية المنتشرة خلال الوقت الحالي.

نهى العمروسي، قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «دة كومنت من حد من الجمهور علي صورة لية، الكارثة إن الناس حاطة الفنانين في بؤجة واحدة، مصنفيننا على إننا شخص واحد، و دى نظرة سطحية من فوق الوش، مش قادرين يفهموا إننا مختلفين كل واحد فينا له ثقافته و شخصيته المتفردة».

وأضافت: «كل واحد فينا جاي من بييئة مختلفة عن التاني و الحاجة الوحيدة إللي بتجمعنا هي مهنتنا... الفن».

وأنهت كلامها قائلة: «علي فكره يا جماعه أنا مش متضايقة خالص و مكبرة دماغي ما تقلقوش علية، بس لقيتها فرصه أشرح للناس عشان يميزوا بيننا».

وكانت الفنانة نهى العمروسي، قد اعلنت مؤخرًا أنها بدأت البحث عن مهنة بديلة للفن، وذلك في منشور قالت فيه: «قررت البحث عن مهنة ثانية غير الفن، وأظن هذا القرار جاء متأخرا، كان يجب أن أفهم من قبل أن هذه المهنة تقهر صاحبها، وأنا لا أريد الموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح».

وكان أخر أعمال نهى العمروسي، مسلسل «الخانكة»، الذي عرض في 2016 مع الفنانة غادة عبدالرازق، وقبله شاركت في مسلسل «سجن النسا»، مع الفنانة نيللي كريم ودرة.