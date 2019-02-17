نجم ستار أكاديمي محمد حسين يحتفل بزفافه.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري محمد حسين، نجم برنامج «ستار أكاديمي » بزفافه الجمعة 15 فبراير، بحفل كبير بكفر الشيخ موطن رأسه.
محمد حسين، نشر صورة من حفل الزفاف عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وحصدت العديد من تعليقات متابعيه الذين هناؤه على زفافه.
وكان اللافت في الحفل هو عدم حضور أي نجم من الموسم العاشر للبرنامج وذلك رغم حرصهم الدائم على التواجد في مناسبات أي مشترك في هذا الموسم.
وكان الفنان الشاب محمد حسين، نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ستار أكاديمي» في موسمه العاشر، قد أطلق ثالث أعماله الغنائية بعنوان «حب بيهدمني» مع الملحن والمطرب الشاب محمد الكحلاوي.
وجاء إطلاق الأغنية بعد انتهائه من اداء الخدمة العسكرية والتي التحق بها بعد فترة وجيزة على عرض البرنامج والذي فاز بلقبه الفنان محمد شاهين.
يذكر أن محمد حسين، احتفل بعقد قرانه على زوجته في شهر نوفمبر الماضي، في حفل اقتصر على عائلته وعائلة عروسه وأصدقائه فقط، وكان قد كشف قبلها بأيام قليلة عن التحاقه بالعمل في إحدى شركات الإتصالات الكبرى في مصر، وذلك إلى جانب بعض الأعمال الفنية التي يقدمها.
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