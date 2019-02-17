أول تعليق للفنانة إليسا بعد خضوعها لجراحة في ألمانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية إليسا، لجراحة الجمعة 15 فبراير في بروكسل بألمانيا لإزالة تورم في يدها أصيبت به بسبب العلاج الإشعاعي لعلاج سرطان الثدي.

إليسا، طمأنت متابعيها على صحتها بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «صباح الخير أحبائي.. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا».

وخضعت إليسا لجراحة لإزالة تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

وكانت إليسا قد كشفت عن تفاصيل الجراحة خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.

الفنانة اللبناينة كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.

كما أوضحت بعد ذلك أن إخفائها الأمر على جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، كما أنها أخفت الأمر على والدتها خوفًا عليها.

وكشفت إليسا، أنها كانت تخضع للعلاج الإشعاعي ومع ذلك كانت تصور حلقات برنامج The Voice، ولهذا السبب كانت ترتدي ملابس مغلقة حتى لا يظهر أثر الحروق التي في جسدها من العلاج.

أول تعليق لـ إليسا تطمئن بعد خضوعها لجراحة بألمانيا