مي عمر تسخر من نفسها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية مي عمر، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، خلال خضوعها لتمرينات التدرب على إطلاق النيران.
مي عمر علقت على الفيديو قائلة: «ما شاء الله.. ما شاء الله... بسم الله ما شاء الله.. الله أكبر.. كلهم بره»، في إشارة منها إلى أنها لم تصب أي هدف من الأهداف الثابتة التي أمامها.
وفكرة التدريب على تصويب الهدف، هي الرياضة التي سبقها لها زوجها المخرج محمد سامي، وأثبت براعته فيها ودقة تصويبه على الهدف.
من ناحية أخرى، تشارك مي عمر، في تصوير مسلسل “ولد الغلابة”، إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، عماد زيادة، إدوارد، أحمد سليم، وعدد من النجوم الشباب وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة صادق الصباح، وسوف يعرض العمل عبر شاشة mbc مصر في شهر رمضان 2019.
مي عمر فنانة شابة ذاع صيتها بعد أن شاركت في مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان، وياسمين صبري، وحققت جماهيرية كبيرة وقت عرض المسلسل في شهر رمضان منذ 3 أعوام.
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