محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365 على مدار يوم السبت، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها بروفات الملك لير، ومعلومات عن شادي سرور بعد إعلان إلحاده، وتصريحات غادة عادل عن طليقها، ومرض أحمد دواد.. إليكم تفاصيلها في نشرة خاصة:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| "إلحاد" شادي سرور و"علاقة" غادة والهواري و"مرض" أحمد داود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.