ألا كوشنير في سيارة فارهة وبسمة بوسيل بإطلالة أنيقة .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم 10 من أبرز لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جديدة، نالت إعجاب متابعيها.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الفنان أحمد عز، وعلق عليها: "البرنس".

آلا كوشنير

نشرت الراقصة آلا كوشنير صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من داخل سيارة فارهة. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناردين فرج

نشرت المذيعة ناردين فرج صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها تحمل الزهور.

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة المخرج شريف عرفة وعلق عليها:" الأستاذ". ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها من 2013 ظهرت فيها بإطلالة صيفية. وقد نالت الصورة إعجاب جمهورها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، صورة جديدة عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة.

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة، نالت إعجاب متابعيها.