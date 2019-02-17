بالفيديو.. عمرو أديب: شخصين في مصر لا تؤثر فيهم العين فيفي عبده وعمرو دياب

استضاف الإعلامى عمرو أديب، أول أمس الخميس، الفنانة فيفي عبده في برنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر، وذلك للحديث عن أخر أعمالها وحياتها الشخصية التى لم يعرف الجمهور عنها الكثير، والمواقف الطريفة التي تعرضت لها في الأفراح.

وكشفت الفنانة فيفي عبده خلال برنامج الحكاية ، عن تفاصيل مسلسها الجديد والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2019 ، مشيره إلى أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تصوير المسلسل وهو من تأليف محمد الغيطي وإنتاج عدد من المنتجين.

كما تحدثت فيفي عبده عن حياتها الشخصية والتي أطلقت خلالها تصريحات مثيرة حول حياتها، حيث أكدت أنها لا تفضل الأكل أمام الناس، ومازحت عمرو أديب موضحه أنها سجلت كلمة “5 مواه” في الشهر العقاري.

وأضافت فيفي عبده ” 5 مواه هو اختراع مرتبط باسمي حاليًا ومسجل في الشهر العقاري”، لافته إلى أنها تقوم بتطويره دائمًا وتضيف عليه بعض الكلمات مثل “خمسة مبروك وخمسة يلا بقي وأيوه بقي”.

كما أشارت فيفي عبده خلال برنامج الحكاية ، أنها لن تشارك في السينما خلال الفترة الحالية؛ لانشغالها الشديد بمسلسها الجديد ضمن مسلسلات رمضان 2019 .

ومازحها عمرو أديب قائلاً لها: شخصين في مصر لا تؤثر فيهم العين فيفي عبده وعمرو دياب وردت قائلة… الله أكبر.