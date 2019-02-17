بالفيديو: فيفي عبده تكشف تفاصيل قصة مثيرة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وعمرو أديب: يا كيداهم

كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده تفاصيل قصة مثيرة حول حياتها الزوجية مع رجلين، حيث قامت بمعاقبة أحد أزواجها بسبب جملة قالها عن رجل آخر دون قصد منه، ورغم ذلك قامت بالانفصال عنه والزواج من الرجل الثاني، ثم انفصلت عن الأخير وعادت لزوجها الأول بعد عام ونصف، حتى يتعلم الدرس- حسب قولها- وهو ما أثار استغراب الإعلامي عمرو أديب الذي رد عليها بـ”كيداهم”.

وفيما يتعلق بقصتها مع “الرقص” قالت فيفي إنه يحقق لها المزاج نفسه الذي يتحقق للناس من شرب الخمر، لأنها تشعر معه بسعادة بالغة وتعشقه منذ طفولتها. وأوضحت في مقابلة ببرنامج ”الحكاية“، أنها اضطرت للتوقف عن الرقص لفترة بسبب قيام أحد الأشخاص بإجراء ”سحر“ لها ووضع ”أعمال“ لها في شقتها.

وأكدت أنها تمتلك حقيبة كاملة ممتلئة بـ“الأسحار“ قامت بجمعها من منزلها ولا تعلم كيف تتصرف بها، حيث نصحها البعض بإلقائها في البحر، في حين نصحها آخرون بإلقائها في مناطق متفرقة، لكنها لم تتوصل إلى حل بعد.

وأضافت،أنها اضطرت لتعلم شرب الشيشة من زوجها بسبب فيلمها ”المزاج“ الذي كانت تقوم فيه بدور ”معلمة“، مشيرة إلى أنها كانت تضطر للرقص بالشيشة في مسرحية ”حزمني يا“، وعندما ينتهي العرض لا تضعها في فمها مجددًا.