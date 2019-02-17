شاهد.. فيلم "سينونمس" الإسرائيلي يفوز بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي

كتبت-مي ضاحى:

حصد فيلم "سينونمس" للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد، جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، الذي بدأ منذ قليل في دورته ال٦٩، والتي ترأست خلالها النجمة جولييت بينوش

رئاسة لجنة التحكيم الدولية.

أقيم الحفل في قصر المهرجان، وقامت ممثلة الثقافة والإعلام بإلقاء كلمة، ومن ثم بتكريم مدير المهرجان

ديتر كوسليك بعد انتهاء فترة إدارته للمهرجان والتي استمرت ل١٨ عامًا متتالية.

ويتناول الفيلم قصة رجل إسرائيلي يعافر من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، ليصبح في النهاية فرنسيًا متنصلًا من كل شيء يتعلق به كإسرائيلي.