بالفيديو.. فهد منصور يطرح أحدث أغانيه "ردح عماره"

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طرح النجم فهد منصور أحدث أغنياته بعنوان "ردح عماره"، عبر قناة الرماس ميوزك الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هيمن كلمات سيف الفارس، و ألحان كرار زايد، و توزيع نور تيم.
يذكر أن المطرب فهد منصور طرح سابقا كليب بعنوان "دوه جروحي"، و الأغنية من كلمات عمار محمد، و ألحان علي جاسم، و الكليب من إخراج متي يوحنا.
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