يونغ مي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان برلين السينمائي

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يونغ ميكتب - أحمد أيوب:
Long, My Son".
حصدت الممثلة الصينية يونج مي، جائزة الدب الفضي كأفضل ممثلة بمهرجان برلين السينمائي الدولي، عن دورها بفيلم "So
وشارك في دورة هذا العام 23 فيلما ضمن المسابقة الرسمية،
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