Wang Jingchun أفضل ممثل بمهرجان برلين السينمائى

Wang Jingchun كتب - أحمد أيوب: حصد الصيني Wang Jingchiun على جائزة الدب الفضى لأفضل ممثل من مهرجان برلين السينمائى الدولى عن دوره المميز في فيلمSo Long, My Son. المهرجان الألمانى العريق أعطى اخر جائزتين للدب الذهبي لمخرجات سيدات في 2017 بفيلم On Body and Soul و Touch me not في 2018. للدب الذهبي لمخرجات سيدات في 2017 بفيلم On Body and Soul و Touch me not في 2018. وتترأس لجنة تحكيم جولييت بينوش لها باع طويل مع المحافل السينمائية العالمية، حيث تم اختيارها من قبل كالوجه الدعائي للبوستر الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ63 عام 2010، كما تصدرت البوستر الخاص بجوائز سيزر الفرنسية في دورته الـ41 عام 2016.

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