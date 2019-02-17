كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 12:56 صباحاً -
أعلنت شركة السيارات الأميركية “فورد” أخيراً، عن سرير ذكي يعمل على إبقاء كل من الفردين النائمين في المسار الخاص به.
وتسعى “فورد” إلى تطبيق الخاصية ذاتها التي تستعملها في سياراتها، لتنبيه السائقين إذا تخطوا المسارات المحددة لهم، في السرير الجديد لمواجهة النائمين الأنانيين.
ومن خلال هذه التقنية، تقوم أجهزة استشعار للضغط بتتبع حركة النائم، ومعرفة ما إذا كان قد انتقل من جانبه إلى الجانب الآخر من السرير. فيقوم السرير بإعادة النائم بهدوء إلى الجزء المخصص به ما إن يتحرك بعيداً عن مكانه، حسب ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.
والجدير ذكره أن هذا السرير لا يزال عبارة عن نموذج، وليس واضحاً إذا كانت الشركة ستنتجه نحو طرحه للبيع قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سرير ذكي من فورد يمنع الزوجين من تخطى أي منهما مساحته على السرير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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