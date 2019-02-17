شاهد.. طفلة سعودية تبهر لجنة تحكيم “Arabs Got Talent” برقصة الروبوت وبريك دانس

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 12:56 صباحاً -

أبهرت الطفلة السعودية ليان يحيي، لجنة تحكيم برنامج أراب جوت تالنت، بتقديمها رقصة الروبوت والبريك دانس باحتراف.

وقالت ليان إنها من منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ولديها عشر سنوات، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي.

وأضافت ليان أنها تعلمت الرقص بمفردها دون معلم، حيث كانت تشاهد فيديوهات خاصة برقص البريك دانس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ولم يستغرق الأمر منها وقتا طويلا، فقد أحبت هذا النوع من الرقص، لذلك اتقنته بشكل سريع.

وأوضحت ليان أنها تتمني أن تصبح أهم راقصة للبريك دانس والروبوت بالوطن العربي، لذلك اختارت أن يكون انطلاقها الحقيقي من خلال برنامج أراب جوت تالنت، الذي سوف يتيح لها الفرصة في أن يشاهدها الملايين من المشاهدين بالوطن العربي وباقي أنحاء العالم.

وحصلت ليان على أصوات أعضاء لجنة التحكيم أحمد حلمي وعلي جابر والفنانة نجوى كرم التي أعجبت بها لدرجة كبيرة.