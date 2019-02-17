شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد الشقيق الأكبر لـ أحمد السقا فى "ولد الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان إدوارد ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة" الشقيق الأكبر لبطل العمل الفنان احمد السقا والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويقدم من خلاله شخصية صعيدية، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وهو العمل الذى يراهن عليه خلال الماراثون لأنه يقدمه بشكل مختلف وشخصية جديدة عليه تماما .

كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حيث انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده ضمن الأحداث التى تدور حول رجل صعيدى يعمل بمهنتين خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، وبسبب الظروف المادية التى يتعرض لها يضطر للعمل فى مهنة أخرى ليلاً وهى سائق تاكسى.

ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن، والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى.

من ناحية أخرى يشارك إدوارد فى مسلسل "حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى ويشارك فى بطولة العمل ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال ومن انتاج سينرجى كما يشارك فى مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب وهيثم أحمد زكى وميريهان حسين ومن اخراج سميح النقاش وتأليف اسلام حافظ.