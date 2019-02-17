شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تجمع أحمد عز وأمير كرارة فى موقع تصوير واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رب صدفة خير من ألف ميعاد"، موقع تصوير واحد جمع بين كل من النجمين أمير كرارة وأحمد عز فى موقع تصوير واحد، حيث يصور أمير كرارة مشاهده فى مسلسله الجديد "كلبش 3" الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، بينما يصور عز المشاهد الأخيرة من فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة.

وننشر الصورة التى تجمع بينهما داخل موقع تصوير فيلم "الممر"، وجمعت بين عز وكرارة ومعهم مخرج مسلسل الجزء الثالث من "كلبش"، وصورة أخرى بين المخرج بيتر ميمى والمخرج الكبير شريف عرفة.









مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.

أما فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.