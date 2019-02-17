شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يلحن لنفسه 3 أغينات في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد محي لتسجيل 3 أغنيات جديدة لنفسه يطرحها في ألبومه الغنائى الجديد وهي من كلمات نور حمدي، وتوزيع محمد العشي، والثانية من كلمات أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي، والثالثة من كلمات نور الدين مصطفي.

من ناحية أخرى انتهى محيى من تسجيل أغنيتين وهما "سألنى" من كلمات محمد وطنى وألحان نور محمد وتوزيع أحمد مجدى وأغنية "ساقى الورد" من كلمات محمد وطنى وألحان محمود شريف وتوزيع أحمد مجدى.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم "الأغنية الهد" فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.