إسرائيل تفوز بأفضل فيلم والصين تحصد جوائز بالتمثيل في ختام الدورة ال٦٩ لبرلين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-أحمد الجزار:

أعلنت منذ قليل جوائز الدورة ال٦٩ لمهرجان برلين السينمائي، وهي الدورة التي ترأست خلالها النجمة الكبيرة جولييت بينوش رئاسة لجنة التحكيم الدولية.

وبدأ حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بقصر المهرجان بكلمة لممثلة الثقافة والإعلام مونيكا جروترز، والتي قامت بتكريم مدير المهرجان ديتر كوسليك بعد انتهاء فترة إدارته للمهرجان والتي استمرت ل١٨ عاما.

وفاز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، الإسرائيلي "المرادفات" للمخرج ناداف لابيد.

بينما حصل فيلم المخرج الفرنسي الكبير فرانسوا أوزون "بفضل الله" على جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

أما جوائز التمثيل فكانت من نصيب الفيلم الصيني "طويل جدا ابني" الذي فاز بطليه بجائزتي التمثيل بفئة الرجال والنساء ولم يتمالك فريق العمل بالكامل نفسه من البكاء بعد إعلان الجوائز.

السينما الألمانية كان لها أيضا نصيب من الجوائز حيث فازت المخرجة الألمانية أنجيلا شانيليك بجائزة الإخراج عن فيلمها "كنت في المنزل.. ولكن".

بينما حصدت المخرجة والمؤلفة الألمانية نورا فنجشيت جائزة ألفريد باور لأفضل إسهام فني عن فيلمها"محطمة النظام".

وحصل على جائزة التصوير الفيلم النرويجي "خارج سرقة الخيول".

أما الفيلم الإيطالي piranhas فقد حصل على جائزة أفضل سيناريو.

وجاءت جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة كالتالي:

- جائزة الدب الذهبي: فيلم Synonymes من إخراج ناداف لابيد.

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى: فيلم By the Grace of God من إخراج فرانسوا أوزون.

- جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج: أنجيلا تشانيليك عن فيلم I Was at Home, But.

- جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو: ماورتسيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي وروبيرتو سافيانو عن سيناريو فيلم Piranhas.

- جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل: وانج تجينجشون عن دوره في فيلم So Long, My Son.

- جائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة: يونج مي عن دورها في فيلم So Long, My Son.

- الدب الفضي جائزة ألفريد باور: حصل عليها فيلم System Crasher من إخراج نورا فينجشيت.

- جائزة الدب الفضي لأحسن إسهام فني: رامسوس فايدبك عن التصوير السينمائي لفيلم Out Stealing Horses.

وجاءت جوائز مسابقة الأفلام القصيرة كالتالي:

- جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير: فيلم Umbra من إخراج فلوريان فيشر وجوهانز كريل.

- جائزة الدب الفضي لأفضل فيلم قصير: فيلم Blue Boy من إخراج مانويل أبراموفيتش.

- جائزة آودي للفيلم القصير: فيلم Rise من إخراج باربرا واجنر وبنجامين دي بروس.