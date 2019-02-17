محمد السبكي يكشف عن صور جديدة من "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر المنتج محمد السبكي صورًا جديدة من كواليس أحدث أفلامه "حملة فرعون"، بطولة الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر في الصور الفنان حمدي المرغني، رامز أمير، روبي، المنتج محمد السبكي، محمد لطفي، محمود عبدالمغني. وعلق "السبكي": "من كواليس تصوير فيلم حملة فرعون".

يذكر أن فيلم "حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب "يحيى" الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.​