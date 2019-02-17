صينيان يفوزان بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل وممثلة في مهرجان "برليناله"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)
فاز الممثلان الصينيان "يونج مي" و"وانج جينج تشون"، اليوم السبت، بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة وممثل في مهرجان برلين السينمائي (برليناله).
وحصل الصينيان على الجائزة عن دورهما في فيلم "دي جيو تيان تشانج"، الذي قال عنه وانج، إنه "يلقي الضوء على شعب الصين اليوم".
كما يلقي الفيلم الضوء على 30 عاما من التاريخ الصيني، بما في ذلك الاضطرابات الأيديولوجية للثورة الثقافية لماو تسي تونج ، وسياسة الطفل الواحد ، والتأثير الاجتماعي لإصلاحات السوق وظهور طبقة وسطى جديدة.
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