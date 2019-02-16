نهال عنبر في أول ظهور لها بعد وفاة والدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية نهال عنبر، في عزاء الفنانة نادية فهمي، والذي أقيم الجمعة 15 فبراير، في مسجد عمر مكرم.
ويعد هذا هو أول ظهور لنهال عنبر، بعد رحيل والدها والذي رحل عن عالمنا يوم 3 فبراير، بعد صراع مع المرض.
من ناحية اخرى تشارك نهال عنبر في تصوير مسلسل «حكايتى»، من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سينرجي» وبطولة ياسمين صبري في أولى بطولتها، بالإضافة للنجمين وفاء عامر، وأحمد بدير ، و أحمد حاتم ، وأحمد صلاح حسني،وإدوارد، ومها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.
يذكر أن الفنانة نادية فهمي، رحلت عن عالمنا يوم الخميس 14 فبراير، بعد صراع طويل مع مرض «الألزهايمر»، وذلك عن عمر يناهز الـ 69 عامًا.
وأقيم العزاء يوم الجمعة 15 فبراير، في مسجد عمر مكرم، و شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نهال عنبر، وشهيرة، ورجاء حسين، ومنال سلامة، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، ونبيل الحلفاوي، وإيهاب فهمي، وطار علامة، وجمال سليمان، وأشرف زكي، وأحمد بدير، ومحمد الصاوي، ومظهر شاهين.
واستقبل العزاء طليقها الفنان سامح الصريطي، وابنتها الفنانة ابتهال الصريطي، وشقيقتها.
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