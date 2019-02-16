نانسي عجرم توجه رسالة خاصة لإليسا بعد خضوعها لجراحة بألمانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة خاصة لمواطنتها الفنانة إليسا، بعد الجراحة التي خضعت لها الجمعة 15 فبراير في بروكسل بألمانيا.

وقالت نانسي عجرم في رسالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «عزيزتي إليسا ..أتمنى أن تكوني بخير وكل شيء تم كما خططتي إليه.. نتمنى لكي الشفاء العاجل.. ونحبك».

وخضعت إليسا لجراحة لإزالة تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

وكانت إليسا قد كشفت عن تفاصيل الجراحة خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.

الفنانة اللبناينة كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.

كما أوضحت بعد ذلك أن إخفائها الأمر على جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، كما أنها أخفت الأمر على والدتها خوفًا عليها.

وكشفت إليسا، أنها كانت تخضع للعلاج الإشعاعي ومع ذلك كانت تصور حلقات برنامج The Voice، ولهذا السبب كانت ترتدي ملابس مغلقة حتى لا يظهر أثر الحروق التي في جسدها من العلاج.