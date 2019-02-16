الفنان عمر خورشيد يحتفل بعقد قران شقيقته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

احتفل الفنان عمر خورشيد، بعقد قران شقيقته وردة خورشيد، ونشر أول صور لها عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

وعلق على الصور قائلًا: «كتب كتاب أختي»، وتلقى العديد من تهاني متابعيه كما رد على استفسارات البعض مؤكدًا أن وردة هي الأخت غير الشقيقة له من والده.

عمر خورشيد، هو نجل الفنانة المصرية علا غانم، ووالده ابن عم الموسيقار الراحل عمر خورشيد، لذا تم تسميته على اسمه.

خورشيد الصغير ، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل، عشق التمثيل منذ الصغر ولذلك في بداية دراسته بالسنة الأولي بالمعهد العالي للفنون المسرحية اختاره أستاذه بالمعهد المخرج الكبير جلال الشرقاوي لبطولة مسلسل من إنتاجه بعنوان «أشرار طيبين»، تأليف أحمد عثمان، و إخراج أحمد السبعاوي، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

ويحلم عمر خورشيد، بالوصول للعالمية ولذلك يسعى للتواصل مع منتجين عالمين لتحقيق حلمه..

وعمر خورشيد، هو زوج الفنانة ياسمين الجيلاني ووالد طفلتها الوحيدة، والتي أطلقا عليها اسم “ايما”.