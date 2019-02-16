مفاجأة خاصة من زوج كيم كاردشيان في عيد الحب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - جهز مغنّي الراب العالمي كانيه ويست مفاجأة مميزة لزوجته نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بمناسبة يوم الحب، وقدم لها هدية رومنسية خاصة.

وفاجأ ويست زوجته بالهدية المميّزة التي أعدها لها، حيث زيّنَ غرفة المعيشة ذات اللون الأبيض، الموجودة في قصرهم، في تلال "هيدن هيلز" الفاخرة في كاليفورنيا، بمجموعة من المزهريات الزجاجية، التي تحتوي كل واحدة منها بوردة، وامتلأت الغرفة بالزهور البيضاء والحمراء.

ووقف في وسط الغرفة بين الورود عازف موسيقى الجاز الأميركي كيني جي، وهو يعزف على الساكسفون، فسارعت كيم لمشاركة متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستغرام بمقطع يظهر فيه كيني جي، وهو يعزف أغنية "فوق قوس قزح" من فيلم The Wizard Of Oz، وعلقت عليه: "لا توجد صفقة أكبر من ذلك، كيني جي في غرفة المعيشة الخاصة بي. يوم حب سعيد".