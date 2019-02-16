فيفي عبده تراند على جوجل بعد تصريحاتها الجريئة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تحدثت النجمة فيفي عبده عن عبارتها الشهيرة "5 مواه"، لافتة الى أنها اخترعتها بالصدمة وبعفوية كبيرة بعدما تعلمت السوشيال ميديا وتنزيل الصور والفيديو على تطبيق "انستغرام".

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "أحب شراء الملابس والحقائب باهظة الثمن، أحب كل الأشياء الغالية، فالغالي ثمنه فيه"، وتابعت: "أنا صاحبة موضة البنطلون الممزق، أنا ابتدعتها وكنت أشتري كل الثياب من دور الأزياء الشهيرة، وحزنت على زيادة وزني بشكل كبير لذلك قررت الخضوع لنظام غذائي صارم".

وأشارت إلى أنها اشترت من لبنان دواء لسد الشهية مع تقليل أكل النشويات، لذلك خسرت الكثير من وزنها مؤخرا.

وأضافت: "لا أفضل الأكل أمام الناس وأنا عمري ما شربت حاجة، لا خمرة ولا حاجة، أنا مش بحبها".

وتحدثت عن حياتها الشخصية قائلة: "زوج لي أخطأ في حقي بكلمة خرجت منه ذلة لسان كان يتهمني فيها وتطلقت منه بسببها، وتزوجت الرجل الذي ذكره في اتهاماته لي لمدة عام ونصف، وبعدها عدت لزوجي الأول".

وعلق عمرو أديب على الواقعة متعجبا من موقف زوجها الأول من العودة، لتجيبه: "أخطأ في حقي فليتحمل نتيجة ذلك"، ليرد عليها "كيداهم"، وتجيبه ضاحكة: "أنا كيداهم وفرساهم وهرياهم".

وعبرت عن انزعاجها من تعليق أديب الذي قال فيها أنها والنجم عمرو دياب لا تؤثر بهما العين، فسارعت للرد عليه "الله أكبر، إيه ده"، وبدت في غاية الغضب من حديث الاعلامي المصري.

وتصدرت النجمة المصرية مؤشرات محرك البحث غوغل، صباح السبت، وذلك بعد تصريحاتها الصريحة وحديثها الجريء عن حياتها الشخصية خلال اللقاء.