الحرب بين ياسمين عبد العزيز وطليقها تتواصل .. تعرفي على تفاصيلها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد تكذيبها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو نشره مع زوجته ريهام الحجاج، لا تزال الحرب غير المباشرة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، بمناسبة يوم الحب، ردّت الأخيرة عليه بطريقة ذكية.
ونشرتْ ياسمين، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة للورد، الذي تسبب في المشكلة والحرب بينها وبين زوجة طليقها، وعلقت عليها بطريقتها الطريفة قائلًة: "بطل كدب يا إسماعيل بيه، هو الشبشب اترفع ولا إيه"، في إشارة إلى أن حجاج أجبرته على نفي إرساله الورود بمناسبة الفالنتين.
ورغم أن حلاوة لطالما رفض الظهور على وسائل الاعلام، وهاجم من ينشر صوره مع طليقته في مختلف المناسبات الفنية، نشر أخيراً مقطع فيديو مع زوجته الفنانة ريهام حجاج وقال: "مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي باعتهوله، أنا بشتريه لمراتي بس".
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