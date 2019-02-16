إنجي وجدان: الوسط الفني مليء بالشخصيات "المحترمة".. وهذه حقيقة تعرُّضي...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية إنجي وجدان على قضية "فيديوهات خالد يوسف" التي تشغل الرأي العام في بلادها خلال الفترة الحالية، وتورُّط عدد من الفنانات بها وتعرُّضهن للحبس على ذمة التحقيقات الجارية.

وقالت إنجي في لقاء خاص مع "فوشيا"، إن وجود شخص يقوم بهذه الأفعال، لا يعني أن الوسط الفني كله سيىء، مشيرة إلى أن ما حدث شيء استثنائي وليس طبيعيًا في عالم الفن.

وأضافت وجدان: "في مهنتنا يا إما تثبتين إمكانياتك بموهبتك وعملك، يا إما تستعيني بعلاقاتك وأصحابك، لا توجد هذه الأشياء التي نسمع عنها في قضية خالد يوسف، هذا ليس الطبيعي والوسط الفني ممتلئ بالأشخاص المتدينين والمحترمين، دائمًا يوجد استثناء".

وبسؤالها إذا كانت قد تعرّضت لابتزاز من هذا النوع في بداية مشوارها قالت: "لم أتعرّض للابتزاز من قبل المنتجين والمخرجين في بداية مشواري بالفن، معظم الذين تعاملت معهم كانوا محترمين للغاية".

وأردفت الفنانة الشابة: "أتمنى ألا تكون هذه القضية سببًا للتعميم، ويجب ألا نظلم أحدًا، لأنني أرى أن هناك ظلمًا كثيرًا بخصوص هذا الموضوع، ارحموا الناس والله يسامح فيجب ألا نكون قاسيين بهذا الشكل".

يُذكر أن قضية "الفيديوهات الجنسية" تتورّط بها حتى الآن الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كاميليا، بالإضافة إلى سيدة أعمال تُدعى منى الغضبان، وجّهت لهن النيابة تهمة الفسق والتحريض على الفجور، وجميعهن اعترفن بزواجهن السرّي من المخرج خالد يوسف، وأنه من قام بتصويرهن أثناء فترة الزواج منه.