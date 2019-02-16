ماذا قال النجوم خلال حفل إطلاق "الموريكس دور" بدورته 19؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت "الموركس دور" التي يرأسها زاهي وفادي الحلو عشاءها السنوي احتفالاً بانطلاق نشاطات العام التاسع عشر، تحت عنوان "The Golden Valentine Night"، برعاية وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان. وحضر الحفل حشدٌ كبيرٌ من الدبلوماسيين والفنانين والممثلين والإعلاميين ونخبة من المجتمع اللبناني. والموريكس دور، المعروفة أيضًا باسم جائزة موريكس الذهبية، جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحقّقت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم. موقع فوشيا كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.

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