أول تعليق لإليسا بعد الجراحة الدقيقة للردّ على شائعة وفاتها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فيما تواصل المطربة اللبنانية إليسا علاجها الدقيق لحلّ الورم الذي يصيب يدها، حرصت على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية للردّ على الشائعات التي تحدثت عن وفاتها.

وبعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، وانتشار شائعة وفاتها، غردت إليسا على موقع "تويتر": "صباح الخير أحبائي، شكرا لدعمكم وحبكم، أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرا".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغريدة وأعادوا نشرها بكثافة، وتمنوا لها الصحة واللعودة الى حياتها الفنية والشخصية.

وكانت إليسا سافرت إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية في يدها بسبب تراكم المياه في جسمها نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله بعد إصابتها بسرطان الثدي.