عائشة بن أحمد تُعلن مُشاركتها في سباق رمضان بـ"أبوجبل"

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن اشتراكها في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "أبوجبل" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، مؤكدة أن دورها سيكون مختلفا عما تعود الجمهور أن يراها، رافضة الإفصاح عن تفاصيل دورها.

وأكدت عائشة بن أحمد، خلال تصريح خاص لها إلى "العرب اليوم"، أنها لم تشارك في مسلسل "عالم افتراضي" كما تردد خلال الآونة الأخيرة.

يذكر أن مسلسل "أبوجبل" بطولة كل من: مصطفى شعبان وأحمد النجار وعائشة بن أحمد وآيتن عامر ودياب ومحمود البزاوي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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