شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مسرحيته الجديدة "المدينة الفاضحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أكرم حسنى تفاصيل مسرحيته الجديدة التى يتعاون فيها مع المخرج مجدى الهوارى، ومن المقرر أن يبدأ بروفاتها قريباً، حيث يواصل فى تحضيراتها فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه لم يستقر على الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل معه فى المسرحية.

وأوضح حسنى، لـ"الخليج 365"، كواليس المسرحية، قائلا: "مجدى الهوارى كلمنى وكان عاوزنى نبدأ أنا وهنيدى "3 أيام فى الساحل" فى نفس التوقيت، وقتها كنت خارج من مسلسل "الوصية" وعندى فيلم ومسلسل لرمضان المقبل، وأيضاً فيلم مع المخرج شريف عرفة، وعندما توقف تصوير المسلسل وخروجه من سباق رمضان، كلمت مجدى وطلبت منه نشتغل دلوقتى".

وأضاف حسنى: "حالياً شغالين على ورش مسرحية المدينة الفاضحة"، لافتا إلى أنه كان هناك مسمى آخر للمسرحية وهو "المدينة اللى فاضلة"، التى تدور حول عدة مدن فى بلد ما، ومطلوب من مستثمرين أن يأخذوا هذه المدن لاستقلالها، وبالفعل يأخذ كل مستثمر مدينة ويتبقى مدينة واحدة تظل بلا خدمات أو مرافق وتبقى مدينة مهملة وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.