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شاهد.. ريم البارودى فى إطلالة جديدة ومتابعوها يهنئونها بالفلانتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ريم البارودى، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

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وتلقت ريم البارودى، التهنئة من قبل متابعيها عبر حسابها على "انستجرام" بمناسبة الاحتفال بالفلانتين.

 

 

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الفنانة ريم البارودى 

يذكر أن الفنانة ريم البارودى تشارك حالياً فى تصوير مسلسل "قيد عائلى" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

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صورة جديدة لريم البارودى

 

 ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد كبير من الفنانين الشباب.

 

 

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