انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد انتشار شائعة وفاتها.. إليسا: أنا بخير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - في ردٍّ على الشائعات التي انتشرت حول وفاتها، حرصت المطربة اللبنانية إليسا على طمأنة جمهورها، عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، وانتشار شائعة وفاتها.

وأطلت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، ونشرت أول تغريدة لها، اليوم السبت، بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية على مستوى اليد، لإزالة المياه المتراكمة في جسمها، بسبب العلاج الذي كانت تخضع له عندما كانت تعاني من سرطان الثدي.

وغردت إليسا بالقول: "صباح الخير أحبائي (...) أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيراً".

وجاءت تغريدة إليسا بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن وفاتها خلال خضوعها للعملية الجراحية.

وكانت إليسا كشفت عن إصابتها بالسرطان للمرة الأولى خلال حلولها ضيفة على الإعلامي مارسيل غانم في "صار الوقت" على تلفزيون "أم تي في"، العام الماضي، وأكدت أنّها ستخضع لـ"عملية بسيطة".

وأعلنت إليسا بعد ذلك عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني".