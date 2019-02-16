انت الان تتابع تفاصيل خبر لعب دور "هتلر" في فيلم "السقوط".. وفاة الممثل السويسري برونو غانر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - توفي الممثل السويسري برونو غانز، المعروف بتجسيده شخصية "أدولف هتلر" في فيلم "السقوط"، عن عمر يناهز 77 عاماً، في مدينة زيورخ الألمانية.

وذكرت مديرة أعماله، باتريشيا بومباور، في بيانٍ، اليوم السبت، أنه توفي بسبب سرطان القولون.

وقدَّم جانز أدواراً مسرحية كلاسيكية مثل "فاوست" و"هاملت"، كما ظهر في أفلام شهيرة مثل" القارئ" و"شجرة الحياة". لكن فيلم "السقوط"، الذي جسد فيه شخصية "هتلر"، كان الأبرز، ورُشح الفيلم لجائزة أوسكار.

وتضمن الفيلم الأيام الأخيرة في حياة هتلر والتي قضاها بخندق في برلين، كما يعد الفيلم إحدى المحاولات الألمانية الأولى لتقديم شخصية الدكتاتور النازي على شاشة السينما.

وصوَّر غانز "هتلر" على الشاشة في هيئة رجل مجنون كثير الصراخ، ولكنه في الوقت نفسه يحمل صفات الأبوة ويعاني مرض "باركنسون"،

وقدَّم غانز أدواراً في السينما والمسرح والتلفزيون بألمانيا، على مدى أزيد من 50 عاماً.

وتزوج مرة واحدة، وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولداً، وكان يعيش متنقلاً بين زيورخ وبرلين وفينيسيا.

ونشأ غانز، وهو ابن عامل مصنع سويسري وأم إيطالية، في مدينة زيورخ الألمانية.