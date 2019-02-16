شذى حسّون تفتتح حلقات “سهراية”

سهرة فنيّة بامتياز، يتقاسم فيها النجم حاتم العراقي الغناء مع ضيف الحلقة الأولى من “سهراية”، الفنانة العراقية شذى حسّون على “MBC العراق”. تعود حسّون بالحديث إلى رحلة انطلاقتها الفنية، وكيف تعلقت بالغناء منذ الطفولة، واشتراكها في برامج عدة للمواهب في المغرب ولبنان، ثم مرحلة النجومية التي انطلقت فعليّاً منذ نحو 12 سنة.

تتحدث شذى بعفوية وسط تفاعل جماهيري واسع، وتتوقف عند مبادراتها الإنسانية في العراق وخارجه، معتبرة أنها تجد فرحتها في إسعاد الناس، كما تتوقف عند تجربة التمثيل مرتين مع مجموعة من نجوم العراق وسوريا، لافتة إلى المواقف الطريفة التي حصلت معها خلال التصوير. وتعترف شذى عن السبب الذي يجعلها تحمل أربع هواتف في الوقت نفسه. كما تعطي رأيها وتتحدث عن القيصر كاظم الساهر، وماجد المهندس، وإلهام المدفعي وعن عدد من نجوم الفن والإعلام.

تُعرض أولى حلقات برنامج “سهراية” على “MBC العراق”، الأحد 17 شباط/فبراير، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 12:00 منتصف الليل بتوقيت العراق.